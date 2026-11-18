В ночь на вторник, 17 ноября, военные каналы зафиксировали прилёт баллистических ракет в Черкасской области, Харькове, Запорожье и Днепре. Взрывы также звучали в Киеве.

При атаке применялись баллистические ракеты «Искандер-М» и гиперзвуковые «Циркон». В Киеве главными целями стали Северный и Южный мосты.

Цели: заводы ВПК, энергетика и портовая инфраструктура

Минобороны РФ со своей стороны сообщило, что были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, а также объекты транспортной инфраструктуры. Под удар попали объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

В Киеве под удар попали заводы «Техно-Линкс» (сборка ударных БПЛА, в том числе Ан-196 «Лютый») и «Укрпластик» (комплектующие для беспилотников большой и средней дальности). В Запорожье — авиационные двигателестроительные предприятия «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс» (проектирование и выпуск ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», двигателей МС-400 для «Нептун-МД»), а также завод имени Омельченко (ракеты FP-9 и двигатели для «Фламинго»).

В городе Смела Черкасской области было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Оризон-Навигация» (производство ракет FP-9 компании Fire Point).

В Днепропетровской области целями стали «Южмаш» в Днепре и предприятие «Софрахим» в Павлограде.

Главный приоритет РФ

Армия РФ уделяет основное внимание ударам по местам производства беспилотников и ракет, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя удары по Украине 17 ноября.

«Российская армия в последнее время сосредоточилась на нанесении ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, которые выпускают средства для террористических атак — беспилотники. Наша разведка активно выявляет склады и линии сборки, стартовые столы, откуда запускают БПЛА», — сказал Липовой.

Генерал добавил, что удары также наносятся по пунктам принятия решений ВСУ.

«Основное внимание уделяется уничтожению беспилотников и энергообъектов, которые подпитывают линии сборки в том числе», — подчеркнул он.

Усиление ударов и центры подготовки с иностранцами

Липовой также заявил, что Россия увеличивает число ударов по военным целям, в том числе в Киеве, в ответ на действия ВСУ.

«Удары усиливаются по Киеву, это безусловно. Если мы посмотрим за последнюю неделю, то число ударов увеличивается почти каждые сутки по мере выявления военных целей», — отметил генерал.

По его словам, ВС РФ поражают центры обучения украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции.

«Наша армия поражает учебные центры, которые обучают ВСУ проведению террористических операций. Уже подтверждено, что в этих центрах большое количество иностранцев, особенно из Франции, которые приехали под видом подсобных рабочих и сейчас напрямую занимаются обучением ВСУ, управлением средствами для атак РФ», — заявил Липовой.