Глава Белого дома Дональд Трамп всё больше разочаровывается в позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса в рамках войны с Ираном, написала газета The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что публично американский лидер спокойно отреагировал на слова Вэнса о том, что провал республиканцев на промежуточных выборах связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Вместе с тем, как утверждают авторы материала, за последние две недели Трамп стал «всё больше разочаровываться».

Кроме того, по данным издания, глава государства высказывает помощникам недовольство по поводу того, как вице-президент представил свои доводы. Также Трамп был огорчён тем, что Вэнс не упомянул, что, согласно точке зрения американского лидера, решение о начале военной операции против Ирана было правильным.

Кроме того, в публикации сказано, что руководитель Белого дома продолжает высоко оценивать деятельность госсекретаря США Марко Рубио. Американский лидер выражает мнение, что глава Госдепартамента может стать сильным претендентом на пост президента.

Авторы материала считают, что напряженность в отношениях способна повлиять на возможность выдвижения Вэнса в качестве кандидата на выборах 2028 года.

Напомним, ранее портал Axios сообщил, что Джей Ди Вэнс не раньше 2027 года может объявить об окончательном решении участвовать в следующих президентских выборах. Источники издания уточнили, что политик ещё не решил, будет ли баллотироваться.