Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о подготовке НАТО к возможному вооружённому противостоянию с Россией в течение 3-5 лет и разработке в альянсе «Теории победы». Подробности — на aif.ru.

Кратко о главном

Мария Захарова сообщила о подготовке НАТО к возможному вооружённому противостоянию с Россией.

По её словам, руководство альянса рассматривает перспективу такого конфликта в ближайшие три-пять лет.

Дипломат сопоставила слова генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной российской угрозы с военными планами блока.

об отсутствии непосредственной российской угрозы с военными планами блока. Особое внимание представитель МИД уделила концепции «Теория победы», которую в октябре представил американский генерал Алексус Гринкевич .

. Захарова утверждает, что предусмотренные концепцией действия могут затрагивать объекты на территории России, включая невоенные, расположенные за тысячи километров.

По словам дипломата, альянс также содействует совместной работе оборонных предприятий над вооружениями большой дальности.

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Почему Захарова заговорила о возможной войне России и НАТО?

Поводом для заявления Марии Захаровой стали военные планы Североатлантического альянса. На брифинге представитель российского МИД отметила, что публичные заверения руководства НАТО не согласуются, по её мнению, с практической деятельностью военного блока.

В частности, дипломат напомнила о словах генерального секретаря организации Марка Рютте, который говорил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. Однако, как считает Захарова, одновременно с подобными заявлениями альянс продолжает разрабатывать сценарии вооружённого противостояния.

Российский дипломат также упомянула временные рамки, в которые руководство НАТО, по её словам, прогнозирует возможность конфликта с Москвой. Речь идёт о периоде от трёх до пяти лет.

Свою оценку Захарова подкрепила ссылкой на новые военные разработки альянса. Одной из них стала концепция, получившая название «Теория победы».

Что известно о «Теории победы», на которую сослалась Захарова?

В октябре 2026 года американский генерал Алексус Гринкевич, занимающий пост верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, представил подход под названием Theory of Victory — «Теория победы». «Это будет война». В Германии раскрыли детали военных действий против РФ Подробнее

Именно на эту концепцию обратила внимание Мария Захарова, комментируя возможные сценарии противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.

В изложении представителя МИД РФ речь идёт о возможности поражения целей, находящихся в глубине российской территории. Причём, как утверждает дипломат, под удары могут попасть не только военные объекты. Названная ею дальность достигает нескольких тысяч километров.

Таким образом, Захарова рассматривает представленную концепцию как один из примеров планирования военных действий против России.

Зачем НАТО нужны новые дальнобойные вооружения?

Отдельную часть выступления представитель МИД посвятила взаимодействию предприятий оборонной промышленности. По её утверждению, НАТО заинтересовано в объединении возможностей производителей вооружений для создания новых систем, способных поражать цели на больших расстояниях.

Захарова связала эту работу с подготовкой к реализации «Теории победы». Она заявила, что альянс стимулирует кооперацию военно-промышленных компаний, участвующих в разработке дальнобойных средств поражения.

Конкретные образцы оружия в приведённом заявлении дипломат не перечислила. Основной акцент был сделан на том, что подобные разработки, по оценке российского МИД, вписываются в военное планирование НАТО. Сага о русском туалете. Почему Запад всегда недооценивает Россию Подробнее

Частые вопросы и ответы

Через сколько лет прогнозируется возможное военное противостояние НАТО и России?

Мария Захарова заявила, что руководство Североатлантического альянса прогнозирует возможность вооружённого конфликта с Россией в перспективе трёх-пяти лет.

Что означает название «Теория победы»?

Так называется представленная командованием НАТО концепция Theory of Victory. В своём заявлении Захарова привела её в качестве примера военных разработок, которые российский МИД считает направленными против РФ.

Кто такой Алексус Гринкевич?

Алексус Гринкевич — американский генерал, занимающий должность верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. В октябре 2026 года он представил концепцию «Теория победы». Впервые за 20 лет. 32 страны разработают новый план для «войны с Россией» Подробнее

Могут ли удары НАТО затронуть гражданские объекты в России?

По утверждению Марии Захаровой, рассматриваемая ею концепция допускает поражение объектов невоенного назначения на российской территории. Дипломат также упомянула расстояния до нескольких тысяч километров. Это изложение позиции МИД России, а не сообщение о принятом НАТО решении нанести такие удары.

Для чего НАТО разрабатывает дальнобойное оружие?

Захарова связывает развитие соответствующих вооружений с реализацией «Теории победы». По её словам, альянс содействует сотрудничеству оборонных компаний, чтобы создавать новые системы большой дальности.