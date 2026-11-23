Таджикистан официально уведомил Организацию Объединенных Наций о намерении выйти из Римского статута, на основании которого был создан Международный уголовный суд (МУС). Соответствующая информация содержится в уведомлении, распространенном от имени генсека ООН Антониу Гутерриша, выступающего депозитарием данного международного соглашения.

Согласно тексту документа, официальное уведомление от Душанбе поступило 20 ноября 2026 года.

В соответствии с положениями договора, республика сохранит свой статус участника в течение переходного периода и окончательно прекратит свое членство ровно через год, 20 ноября 2027 года.

Известно, что деятельность МУС неоднократно становилась объектом критики на высшем уровне. В частности, президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия — Китай — США констатировал, что стороны пришли к единому мнению о политизированном характере решений, принимаемых данной судебной инстанцией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что МУС вышел из-под контроля.