На проходящей в четверг в китайском Шэньчжэне встрече лидеров РФ, КНР и США глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе из-под контроля Международного уголовного суда.

Президент США охарактеризовал МУС как неуправляемую глобалистскую организацию.

«Еще одна область потенциального сотрудничества между нашими странами - это найти пути защиты суверенитета наших наций от неуправляемых глобалистских организаций, таких как Международный уголовный суд, который вышел из-под контроля», - заявил Трамп.

Напомним, в октябре Соединенные Штаты ввели санкции в отношении МУС. Глава Госдепа Марко Рубио, комментируя введение ограничительных мер, заявил, что президент США никогда не позволит МУС преследовать американцев.

Ранее Трамп призвал все страны прекратить участие в МУС, назвав эту организацию «антиамериканским судом» и «бесконтрольным органом».