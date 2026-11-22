Российские военные поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

В частности, удар пришелся по электростанции «Правобережная» напряжением 330 кВ в Запорожье. По информации Минобороны, она обеспечивала электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.

Кроме того, в порту Килия Одесской области были поражены объекты, задействованные в доставке военных грузов для ВСУ. Также, как отмечает ведомство, российские силы атаковали сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии. Судно находилось в море к северо-востоку от Одессы.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту, где проводилось совещание высокопоставленных лиц из ВСУ.