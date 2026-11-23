В течение дня ВС РФ продолжали наносить удары возмездия по военным объектам на Украине. Энергетические, инфраструктурные, логистические и прочие цели ВСУ попали под удары «Гераней» и малых крылатых ракет типа «Бандероль» и «Дань-Т». Взрывы гремят в Харькове, Днепропетровске, Сумах, Житомире, Виннице, Кировограде, Николаеве, Шостке, Кривом Роге.

Удары нанесены и по Киеву. Зафиксированы попадания в районе мостов через Днепр и по объекту в центральной части украинской столицы, как пишут, в районе Майдана.

Доброполье стало кладбищем ВСУ

На добропольском участке фронта российские войска группировки «Центр» продолжают охват украинского гарнизона в Белозёрском. Военные эксперты уже сообщают о фактическом оперативном окружении ВСУ в этом населённом пункте. По сути, у противника остаётся одна дорога на северо-запад в направлении Александровки, куда они ещё могут попытаться вырваться. В случае попытки прорыва потери ВСУ будут большими, так как российские дроны на этом участке ЛБС контролируют небо.

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Кроме того, ВС РФ не снижают наступательной активности в северо-восточном направлении. Войска «центральных» продвигаются от населённого пункта Золотой Колодец в направлении восточных окраин Дружковки.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» за сутки перевалили далеко за цифру в 300 боевиков. Причём речь идёт о безвозвратных потерях. То есть за 24 часа в районе Доброполья пехотный батальон противника уничтожен под ноль. Потери в боевой технике и вооружении: четыре броневика, десять автомобилей переднего края и артиллерийское орудие крупного калибра.

«Север» рубится жестоко

На сумском направлении российские войска группировки «Север» ведут встречные бои с противником у Толстодубово, Уланово, Корчаковки, Мирополья и Юнаковки. Стоит отметить, что обстановка на данном участке ЛБС очень сложная. Противник перебросил сюда большие резервы, в том числе наёмников и армейского спецназа, поэтому нашим парням приходится постоянно отбивать атаки пытающегося контратаковать противника. Но, как отмечают военные эксперты, украинскому командованию, несмотря на все усилия, не удалось переломить ситуацию на свою сторону. Сражения идут в «серой зоне». Это участки, над которыми осуществляется взаимный контроль как российскими войсками, так и ВСУ.

Удар по ВСУ в Сумской области. Фото: Минобороны РФ

«Могу предположить, что если украинским войскам даже в условиях численного перевеса не удалось добиться успеха, то им это уже и не удастся, — считает военный эксперт Александр Ивановский. — Элемент внезапности утрачен, и наше командование уже подтягивает резервы для сдерживания наступления ВСУ. Не удивлюсь, если итогом украинского наступления станет, наоборот, прорыв ВС РФ на окраины тех же Сум».

Стоит отметить, что войскам группировки «Север» удаётся проводить успешные наступательные действия в Харьковской области. Идёт продвижение ВС РФ южнее Казачьей Лопани. Развивается наступление по обоим берегам реки Северский Донец в направлении Старого Салтова. У Великого Бурлука отбиты контратаки ВСУ, и там тоже намечается успех. Украинские формирования попали в «огневые мешки» и сейчас уничтожаются силами артиллерии, ствольной и реактивной, и операторами дронов-камикадзе.

Потери ВСУ в Сумской и на севере Харьковской области за сутки составили более 150 военных, бронемашина, дюжина автомобилей переднего края и девять станций РЭБ.