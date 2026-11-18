В случае победы России в конфликте на Украине европейцы заплатят «катастрофическую» цену. Такое заявление сделал министр обороны Британии Уэс Стритинг на пресс-конференции после встречи контактной группы по обороне «незалежной».

Не считаться с расходами

По мнению британского министра, гражданам европейских стран следует сопоставлять расходы на помощь Киеву с возможными последствиями поражения. Стритинг призвал союзников учитывать это при принятии решений о дальнейшей поддержке Украины.

«Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической», — заявил он. Правда, в чем именно будет заключаться катастрофа — Стритинг не объяснил.

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Напомним, ранее чиновник открыто поддержал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Стритинг назвал этот теракт «изобретательным».

Вечный враг России

Стритинг попросту запугивает европейские элиты «страшными последствиями», считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. В реальности, катастрофа для них — это неспособность поставить нашу страну на колени.

«Безусловно, он пугает — никакой катастрофы не предполагается. Единственное, что Стритинг видит в качестве катастрофического для Европы результата — это то, что они не смогли довести Россию до полного поражения», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

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«Если мы добьемся победы военным путем, если мы добьемся отмены санкций, возвращения наших европейских активов, то мы снова вернем себе статус великой державы, которая на равных правах участвует в мироустройстве, и которая преодолела все те усилия, предпринимаемые всем европейским континентом для поддержки Украины», — добавил политолог.

«Именно в этом отношении британец видит катастрофу. Британцы всегда мечтали нанести России поражение, и неважно, какой строй у нас был — была ли это империя, был ли это Советский Союз, или же нынешняя Российская Федерация», — подытожил Безпалько.