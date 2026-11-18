Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал продолжать поддержку Киева, предупредив о последствиях победы Москвы.

«Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу», — заявил он на пресс-конференции после встречи контактной группы по обороне Украины.

Британский министр также призвал граждан европейских стран сопоставлять затраты на поддержку Киева с последствиями возможного поражения Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что у Москвы нет другого выбора, кроме как добиться полного выполнения целей и задач специальной военной операции. По ее словам, нельзя допустить, чтобы Украина создавала угрозы безопасности России.

Президент Владимир Путин также подчеркивал, что Россия решит поставленные задачи и достигнет всех целей специальной военной операции.