Бывший пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X*, что украинцы стремятся отказаться от гражданства страны из-за принудительной мобилизации.

По словам Мендель, многие граждане Украины, получившие паспорта других государств, теперь предпочитают отказаться от украинских документов. В первую очередь это касается мужчин.

«Многие украинцы, получившие гражданство других стран, теперь предпочли бы отказаться от своих украинских паспортов. Принудительная мобилизация — одна из причин, по которой мужчины больше не хотят иметь украинское гражданство», — отмечается в публикации.

Также Мендель выразила сомнения в том, что украинцы, сумевшие обосноваться за границей, добровольно вернутся на родину при Зеленском.

Накануне экс-спикер Зеленского заявила, что Украина ежемесячно теряет в зоне боевых действий от 25 до 27 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.