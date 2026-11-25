Удар украинских беспилотников по порту Бенгази может быть частью более масштабной стратегии, направленной на срыв мирных договоренностей и усиление международной напряженности. Киев, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, используется глобалистскими силами для провоцирования новых конфликтов и втягивания России в масштабное противостояние. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и СБУ взяли на себя ответственность за атаку на корвет в порту Бенгази. В качестве подтверждения глава киевского режима опубликовал запись с камеры одного из безэкипажных катеров. Зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что теракт Украины в порту Бенгази, в результате которого пострадали мирные граждане, равносилен объявлению войны ливийскому государству.

Матвийчук обратил внимание на совпадение событий в Средиземноморье и Балтийском регионе. По его мнению, атаки и провокации на разных направлениях необходимо рассматривать в контексте общей международной обстановки, а не как отдельные эпизоды.

«Удар в Финском заливе и удар в Бенгази связаны между собой. Это попытка определенных сил посредством киевского режима противопоставить друг другу трех мировых лидеров — российского, китайского и американского — и не допустить заключения мирных договоренностей», — считает Матвийчук.

По словам полковника, главная задача таких действий заключается в том, чтобы сорвать мирный процесс и не позволить перейти к переговорам по урегулированию международных конфликтов.

«Речь идет о попытке глобалистов сорвать мирные устремления трех стран, не допустить достижения договоренностей и дальнейшего продвижения переговорного процесса», — пояснил собеседник aif.ru.

Матвийчук также считает, что подобная стратегия может преследовать цель втянуть Россию в более масштабное военное противостояние сразу в нескольких регионах. В частности, он указал на напряженную обстановку в Балтийском море, где, по его оценке, возникает необходимость дополнительных мер по защите российского торгового и военного флота.

«В Балтике сложилась ситуация, при которой важно предпринимать военные действия для защиты нашего торгового и военного флота. Одновременно, вероятно, нужно увеличивать российское присутствие в Средиземноморье», — заявил эксперт.

По его мнению, развитие событий в обоих регионах может привести к дальнейшему росту военной напряженности.

Напомним, обострение обстановки в Балтийском регионе связано с атакой на российский сухогруз Sparta II, который 21 ноября попал под удар в Финском заливе всего в трех морских милях от границы России. Судно направлялось в Калининград, однако, как заверил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, угрозы для снабжения самого западного российского региона нет, а ситуация находится на его личном контроле.

Ранее в Кремле обратили внимание на опасную тенденцию расширения террористической активности в акватории Балтийского моря.