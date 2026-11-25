Возможный уход Карла III с британского престола вряд ли приведет к серьезному политическому кризису внутри Великобритании. Однако смена монарха способна вновь обострить дискуссию о будущем королевской семьи и подтолкнуть некоторые государства Содружества наций к отказу от британской короны, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее издание RadarOnline сообщило, что состояние короля резко ухудшилось после изнурительного девятидневного турне по странам Карибского бассейна. Источники отмечают, что Карл III готовится передать власть своему 44-летнему сыну Уильяму, и даже утверждают, что «у монарха осталось совсем немного времени — возможно, всего несколько недель».

По словам Дудакова, внутри Соединенного Королевства смена главы государства не должна вызвать масштабных потрясений. Британская политическая система располагает четко установленным механизмом престолонаследия, поэтому переход короны к следующему монарху пройдет в соответствии с действующим законодательством.

Тем не менее очередная смена короля неизбежно привлечет внимание к вопросу о целесообразности сохранения монархического устройства страны.

«Я не думаю, что смена монарха приведет к серьезным потрясениям внутри Великобритании. Безусловно, это вновь оживит дискуссию о необходимости сохранения монархии и возможности перехода к республиканской форме правления. Однако пока идея отказа от короны не пользуется в британском обществе достаточной поддержкой, чтобы рассчитывать на ее скорую реализацию», — отметил Дудаков.

Гораздо более заметными последствия смены британского монарха могут оказаться за пределами Соединенного Королевства. Речь идет о государствах Содружества наций, часть которых сохраняет британского короля в качестве официального главы государства.

Как пояснил политолог, частая смена монархов может заставить эти страны задуматься о целесообразности дальнейшего сохранения подобных отношений с британской короной. Особенно актуальным этот вопрос может стать для государств, где уже существуют сторонники республиканской формы правления.

Показательным примером стал Барбадос. В 2021 году островное государство официально провозгласило республику, прекратив признавать британского монарха главой государства. При этом страна осталась членом Содружества наций.

«В других государствах Содружества тоже могут активизироваться дискуссии об отказе от монархической формы правления. Частая смена британских монархов способна подтолкнуть некоторые страны к пересмотру своих отношений с короной. Пример Барбадоса показывает, что такой сценарий вполне возможен», — подытожил Дудаков.

Ранее Дудаков рассказал, как возможное отречение Карла III отразится на королевской семье.