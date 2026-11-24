Британская монархия стоит на пороге серьезных перемен. Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru прокомментировал состояние здоровья Карла III, слухи о его возможном отречении и то, как это отразится на королевской семье.

Ранее издание RadarOnline сообщило, что состояние короля резко ухудшилось после изнурительного девятидневного турне по странам Карибского бассейна. Источники отмечают, что Карл III готовится передать власть своему 44-летнему сыну Уильяму, и даже утверждают, что «у монарха осталось совсем немного времени — возможно, всего несколько недель».

По словам Дудакова, ситуация со здоровьем короля действительно вызывает опасения.

«У Карла III серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет об онкологическом заболевании, которое, судя по всему, продолжает прогрессировать. Поэтому масштабные международные поездки, в том числе турне по странам Карибского бассейна и участие в саммите Содружества наций, могли дополнительно ухудшить состояние британского монарха», — заявил Дудаков.

На этом фоне в обществе появляются слухи о возможном отречении короля. Однако, как отметил политолог, такой сценарий противоречит устоявшимся британским традициям.

«Как правило, британские короли и королевы остаются на троне до конца жизни, даже если преклонный возраст и состояние здоровья уже не позволяют им полноценно исполнять свои обязанности. Королевская семья традиционно придерживается этого принципа, поэтому добровольный отказ от престола стал бы весьма необычным решением», — подчеркнул собеседник aif.ru.

В случае смерти Карла III или все же его отречения корона автоматически перейдет к старшему сыну — принцу Уильяму.

«Никакой борьбы за власть не возникнет: порядок престолонаследия в Великобритании строго регламентирован. После Уильяма право на престол перейдет к его детям в установленной законом очередности», — пояснил Дудаков.

Эксперт также отметил, что для британской монархии очередная смена короля может стать серьезным испытанием, кризисом, одако в итоге может даже стабилизировать ситуацию.

«После смерти Елизаветы II, которая правила страной на протяжении 70 лет, на престол взошел Карл III. Однако он значительно уступает матери в популярности, а его репутацию неоднократно омрачали скандалы. На этом фоне восшествие Уильяма на престол могло бы сыграть положительную роль: принц воспринимается как более перспективная фигура, способная укрепить имидж королевской семьи и вернуть ей часть общественной поддержки», — резюмировал Дудаков.