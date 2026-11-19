В Швеции уберут дорожные знаки с изображением военной машины, напоминающей советский танк Т‑80. Указатели снимут с семи мостов на севере страны и заменят новыми, сообщает Svenska Dagbladet (SvD).

Изначально эти знаки разместили на 70‑километровом участке трассы 356 между Боденом и Моръярвом в регионе Норрботтен по запросу вооружённых сил. Как пояснили в транспортном управлении Швеции, пилотный проект был связан с адаптацией страны после вступления в НАТО. Таблички показывали допустимую нагрузку на мост при проезде военной техники.

По словам Кристиана Ролла, представителя службы материально‑технического обеспечения ВС Швеции, символы должны были обозначать типовые гусеничную механизированную и колёсную машины.

Ранее власти Швеции также приняли решение о выделении 4 миллиардов евро на поддержку Украины в 2027 году.