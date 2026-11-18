У Португалии нет возможности передать Киеву дополнительные истребители F-16. Об этом заявил глава португальского МИД Паулу Ранжел в ходе рабочего визита в украинскую столицу.

Как пояснил дипломат, экспорт авиационной техники невозможен, так как данные воздушные суда критически важны для обеспечения безопасности собственного воздушного пространства республики.

«Защищается не только сухопутная территория, но и морская территория. Риск опасности для территории Португалии достаточно высок, будь то на море или на суше», — подчеркнул Ранжел.

При этом Лиссабон рассматривает альтернативные варианты поддержки, такие как поставка комплектующих для истребителей или обучение летного состава. Однако реализация подобных инициатив напрямую зависит от утверждения бюджета Министерства обороны страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал у Запада 40 истребителей F-16 и 8 миллиардов евро.