Обещанные премьер-министром Польши Дональдом Туском европейские санкции в отношении российского спорта приобретают конкретные очертания.

И что в пакете?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, презентуя 22-й пакет санкций против России, заявила: «Спортивные события не могут быть площадкой для пропаганды».

Пакет предложенных санкций в области спорта включает в себя запрет на выступление под российским флагом в любых соревнованиях в ЕС, запрет на демонстрацию официальных российских символов, ограничение финансирования европейского спорта российскими спонсорами, ограничения для россиян на постах в органах управления европейских федераций.

Стоит заметить, что в той форме, в которой пакет представлен, он несколько отличается от анонса Туска.

Фактически Еврокомиссия возвращает ситуацию ко временам так называемых «правил Томаса Баха» — когда допускалось участие россиян в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе и в индивидуальном порядке.

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Декларация вражды

Однако принятые Международным олимпийским комитетом рекомендации запустили процесс не просто возвращения, а полного восстановления в правах, включая гимн, герб и флаг.

Рекомендации МОК не устроили Еврокомиссию и ряд стран, активно участвующих в поддержке киевского режима. В результате саботаж спортивных решений начался на политическом уровне.

Катализатором этого процесса стало решение Спортивного арбитражного суда, которое обязывает Международную федерацию хоккея полностью восстановить российские сборные в правах. После этого участие молодежной сборной России в чемпионате мира было сорвано решением премьер-министра Канады Марка Карни, отказавшего россиянам в праве на въезд и участие в соревнованиях.

Вслед за этим последовала волна решений на уровне стран, которые запрещают выдачу виз российским спортсменам. Такие законы уже действовали в странах Прибалтики, а сейчас к ним присоединились Норвегия и Финляндия. Отказываются пускать спортсменов и другие европейские страны.

Санкционный пакет ЕС предлагает упорядочить практику против российских спортсменов, одновременно принуждая действовать подобным образом и те страны Европы, которые такой подход не разделяют.

МОК несогласен. Но бессилен?

В случае утверждения подобных условий россияне, если и смогут выступать в Европе, то так, как это было в последние годы — в единичном порядке и в абсолютно нейтральном статусе. Возможно, эти выступления будут обусловлены дополнительными политическими декларациями.

Представитель МОК в беседе с Reuters заявил: «Допуск спортсменов к международным соревнованиям не должен зависеть от того, какой у них паспорт, и не должен быть обусловлен участием их правительств в конфликтах. Международным федерациям приходится действовать в условиях сложной и меняющейся реальности — со всеми вытекающими из нынешней геополитической обстановки последствиями, — особенно в том, что касается турниров, право на проведение которых уже было предоставлено и запланировано».

На данный момент это выглядит как признание того, что против чиновников ЕС и глав европейских стран, вводящих политические ограничения, у МОК инструментов нет. Принцип автономии спорта вдребезги разбивается о суровую реальность жизни.

Конечно, вернуть ситуацию к ограничениям 2022 года у Европы не выйдет — для этого у Урсулы фон дер Ляйен коротки руки. Для стран вне ЕС руководством к действию остаются директивы МОК и международных федераций.

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Но значительная доля соревнований, а в зимних видах просто подавляющая, проводится в Европе. И если спортивные ограничения можно решить путем переговоров, то нынешние ограничения сродни временам сегрегации на юге США.

Бывали хуже времена, но не было подлей

Видимо, в будущем героем нового фильма «Зеленая книга» станет не чернокожий пианист, а российский спортсмен, выступающий в Европе в 2020-х годах.

Любопытный момент — в разгар взаимных олимпийских бойкотов 1980-х СССР и США заявляли о том, что не приедут на соревнования к политическим оппонентам. При этом американцы не запрещали советским атлетам приезжать на соревнования в США, а Политбюро ЦК КПСС не вводило запретов на въезд американских спортсменов в Советский Союз.

Даже в насквозь пропагандистской агитке «Рокки 4» Иван Драго и Рокки Бальбоа сражаются друг с другом в СССР, причем никто не пребывает в нейтральном статусе.

Что ж, надо признать, что по части ненависти и политической зашоренности Урсула фон дер Ляйен и компания намного превзошли предшественников.