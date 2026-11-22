Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис подверг критике министра обороны Великобритании Уэса Стритинга за сравнение Владимира Зеленского с бывшим британским премьером Уинстоном Черчиллем.

По мнению Дэвиса, подобная параллель неуместна и может нанести ущерб репутации главы британского военного ведомства. Отставной офицер также выразил обеспокоенность тем, что Стритинг, по его оценке, недостаточно понимает характер современных военных действий и не способен объективно оценить соотношение сил.

Дэвис считает, что Зеленский, в отличие от Черчилля, не осознает невозможность одержать победу над Россией. Продолжение сопротивления он назвал не проявлением мужества, а действиями, которые ведут к разрушению Украины без перспектив добиться успеха.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал продолжать поддержку Киева, предупредив о последствиях победы Москвы.