Европейские представители настаивают на проведении переговоров в Абу-Даби в четырехстороннем формате. При этом российская сторона пока не усматривает дополнительной ценности в их участии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть разные мнения на этот счёт. Европейцы хотят, чтобы формат был четырёхсторонним. Мы пока не понимаем, какую пользу может принести участие европейцев и какой вклад они смогут внести в мирное урегулирование. Однако на данный момент дата не определена», — сказал Песков.

Накануне представитель Кремля рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время.