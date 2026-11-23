После провальных для Республиканской партии итогов парламентских выборов 2026 года, демократы начинают борьбу за Белый дом.

Настоящих буйных мало

На фоне успеха Демократической партии в США говорят о том, что президентские выборы-2028 приведут к новой радикальной смене политического курса. Однако пока нет ясности в том, кто будет представлять демократов в схватке за Белый дом.

Кампания-2024 продемонстрировала «кризис кадров» в Демократической партии. Камала Харрис, которой в свое время прочили большое будущее, проиграла Трампу безоговорочно. Да и сегодня в стане демократов не наблюдается изобилия ярких фигур федерального уровня.

До последнего времени главным возможным претендентом от демократов считался 59-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Глава самого либерального штата США открыто заявлял о намерении саботировать в рамках своих полномочий все решения Трампа, и во многом преуспел. Демократы побеждают Трампа. Чем грозят миру итоги выборов в Конгресс США Подробнее

Съездил в Киев — лишился лидерства

Сразу после нынешних выборов в Конгресс Ньюсом совершил визит на Украину, который был назван «гуманитарным». Губернатор много говорил о необходимости продолжать и усиливать поддержку Киева.

В США этот вояж Гэвина Ньюсома расценили как начало его президентской кампании. Но, похоже, калифорнийский губернатор начал не совсем так, как стоило.

Как пишет DM со ссылкой на Emerson, Ньюсом существенно теряет популярности среди электората демократов. Последние опросы показывают, что он откатился на 3- 5 места. Социалисты бьют поклонников Киева. Украинское лобби в США терпит крах Подробнее

«Новый Кеннеди»

Новым покорителем американских либеральных сердец стал 39-летний сенатор от штата Джорджия Джон Оссофф. Уроженец Атланты окончил Школу дипломатической службы в Джорджтауне и получил степень магистра в Лондонской школе экономики.

Оссофф имеет опыт журналистской деятельности, уверенно держится во время публичных выступлений, хорошо работает с колеблющейся аудиторией.

Журналисты в США уже называют его «новым Кеннеди» и «новым Обамой».

Оссофф предпочитает не сосредотачиваться на критике Трампа за то, что он Трамп, а много говорит о проблемах рядовых американцев, причем видно, что он в них глубоко погружен.

Его считают представителем демократического центра, что позволяет ему сохранять баланс между «старой гвардией» демократов и радикальными «демократическими социалистами». Барменша или кубинец вместо Трампа. В США началась гонка за пост президента Подробнее

Даешь молодежь!

Разумеется, нельзя считать, что Джон Оссофф становится фаворитов гонки за Белый дом. Во-первых, сенатор о подобных своих намерениях пока даже не объявлял. Во-вторых, если элита партии и ее основные спонсоры не поддержат Оссоффа, то он, образно говоря останется просто «обладателем приза зрительских симпатий», как это регулярно происходило с Берни Сандерсом.

Но сегодняшняя «просадка» Ньюсома и лидерство Оссоффа подтверждают то, о чем говорилось уже не раз — американский избиратель устал от одних и тех же лиц и хочет реального, а не «косметического» обновления в политике. Вот только позволит ли «глубинное государство» народу так своевольничать?