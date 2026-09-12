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Оружие страшнее ядерного. Британцы создали особый отряд для войны с Россией

Солдаты Соединенного Королевства изучают новые возможности верховой разведки и передвижения по труднопроходимой местности.
Солдаты Соединенного Королевства изучают новые возможности верховой разведки и передвижения по труднопроходимой местности. Министерство обороны Великобритании

Британские военные проводят учения с использованием «боевых коней». Животных британское командование планирует использовать для «скрытого передвижения по пересеченной местности» в потенциальных военных операциях, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Повторяют за США и Эстонией

Солдаты Соединенного Королевства изучают возможности верховой разведки, передвижения по труднопроходимой местности, маскировки и ухода за животными, при этом ориентируясь на опыт союзников, которые продолжают использовать коней в реальных боевых условиях, пишет издание со ссылкой на представителя командования. В пример авторы приводят американскую армию, которая в 2001 году использовала лошадей в боевых действиях в Афганистане. Также в Британии вдохновились эстонским опытом, где в вооруженных силах служат несколько десятков человек всадников, — мол, там, где не пройдет техника, проскачет лошадь. Песню о том, что там, где не пройдет пехота, не промчится бронепоезд и не проползет танк, но пролетит стальная птица, ни в Эстонии, ни в Великобритании, конечно, не слышали.

Фото: Министерство обороны Великобритании

«На протяжении сотен лет кони и люди были неразделимы, — цитирует издание представителей Минобороны. — Кавалерия всегда входила в историю, начиная от древнейших полей сражений и заканчивая окопами Первой мировой. Позже появились танки, бронемашины и вертолеты, и лошадей оставили позади. Но они вполне могут вернуться».

Кавалерийский полк Ее Величества уже планирует добавить в программу Кубка принцессы Елизаветы состязания по конной навигации, в рамках которых солдатам предстоит пройти маршрут, используя только карту и компас, добавляет The Telegraph.

В Великобритании готовятся к масштабным военным учениям.
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«Возвращение к истокам»

Вернуться в прошлое в Британии задумали и в переносном, и в прямом смысле. Как ранее сообщал все тот же The Telegraph, в следующем году в стране планируют провести масштабные военные учения, привлечь к которым намерены ветеранов вооруженных сил. По оценке британского Минобороны, таких в стране 95 тысяч человек, какую-то часть из них в 2027-м «мобилизуют и экипируют на случай кризиса». Таким «кризисом», по задумке британской верхушки, может стать потенциальная «война с Россией», которая может начаться уже в 2030 году. И, как предположил в разговоре с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, так британцы хотят провести своего рода эксперимент.

«Во-первых, чтобы доказать, что ветераны — это вполне пригодные бойцы, особенно это актуально на фоне Украины, где на военную службу разрешено брать мужчин старше 60 лет, — объяснил он. — Во-вторых, учитывая антивоенные настроения среди молодежи в странах НАТО, так британцы хотят показать, что мобилизационный ресурс у них все-таки есть. Ведь если молодые люди еще могут как-то избежать службы, уехав из страны, бывшие военные, получающие пенсию, никуда не денутся».

Наконец, на подобных проектах в Британии просто могут пытаться заработать деньги, не исключил эксперт.
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