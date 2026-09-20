В попытке сорвать выборы киевский режим в ночь на воскресенье, 20 сентября, устроил самую масштабную беспилотную атаку за всё время СВО, отправив на российские города свыше 1600 БПЛА. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что противник пытался ударить по Каменску-Шахтинскому и десяти районам области. Силы ПВО сбили 120 дронов различных типов, сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

Главной целью противник выбрал столичный регион. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что с 3 до 5 утра силами ПВО было сбито и подавлено 249 дронов в 17 округах Московской области. Увы, без жертв, пострадавших и повреждений не обошлось: украинские боевики били по жилой застройке. В Раменском округе один из БПЛА влетел в 21-этажный дом, повредив обломками два десятка автомобилей. Из здания эвакуировали четыреста человек, включая 70 детей. В Софьино вражеский дрон убил 44-летнюю женщину, подорвав трёхэтажный многоквартирный дом, ещё пятеро жильцов получили ранения. В Орехово-Зуевском округе жертвой налёта стал пожилой мужчина. Серьёзный пожар на трёх этажах зафиксирован в ЖК в Новых Котельниках, сообщается о возгораниях в Люберцах и Лыткарино.

152 вражеских дрона сбили на подлёте к Москве, рассказал Сергей Собянин. По данным столичного градоначальника, противник сумел повредить неназванный объект на Московском НПЗ. Столичный дептранс сообщает, что в связи с этим временно изменены маршруты общественного транспорта в районе Капотни. «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — подчеркнул мэр в своём сообщении. Из-за масштабного беспилотного налёта свою работу были вынуждены приостановить столичные воздушные гавани. Более 30 рейсов не смогли приземлиться в Москве, из-за чего были перенаправлены на запасные аэродромы в Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре, Нижнекамске и Санкт-Петербурге. Полянский рассказал, как Москва расценивает поставки Британией БПЛА Украине Подробнее

Боевикам устроили блокаду в Орехове

Дроноводы группы войск «Днепр» парализовали снабжение украинских боевиков, отрезанных от основных сил противника в Орехове. Согласно сообщению российского военного ведомства, операторы ударных БПЛА отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ показали крайне высокую эффективность, постоянно сжигая транспорт, наземные роботизированные комплексы и живую силу противника, буквально не давая врагу и вздохнуть. «Только за один вылет операторами подразделений ударных БПЛА коптерного типа батальона БПС ивановских десантников было уничтожено шесть наземных роботизированных платформ с грузом для гарнизона ВСУ в Орехове», — говорится в сообщении министерства обороны.

Согласно последним данным, бои ведутся в центре Орехова. В окружение попали значительные силы противника, снабжение которых идёт исключительно с помощью дронов различного типа, наземных и воздушных. Наступление без пехоты. Новая тактика ВС РФ ввергла в шок ВСУ под Ореховом Подробнее

ВС РФ готовят плацдарм на Харьков

Российские бойцы зачищают местность от боевиков у Гоптовки, готовясь к наступление на Харьков, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. «Мы действуем по флангам Гоптовки: как восточнее, так и западнее населенного пункта, тем самым расширяя плацдарм для дальнейшего продвижения», — приводит агентство слова Марочко.

По словам военного эксперта, киевский режим перебросил на это направление часть боевиков из нацбата «Азов»*, однако личный состав этого подразделения был заметно прорежен нашими солдатами, так что под Харьковом матёрых нацистов не так много. По мнению Марочко, основная часть «азовцев» воюет на краснолиманском направлении и в ДНР. Жжем чертей. Генерал раскрыл, как ВС РФ могут разгромить Харьковский котел Подробнее

Дыры в обороне под Сумами

Киев перебросил в Сумскую область артиллерийский дивизион, который обучали британские инструкторы, утверждает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

47-я отдельная механизированная бригада — подразделение из «свежих». Её создали уже после начала СВО, отдав под командование матёрого нациста Валерия Маркуса. Управлению бронетехникой боевиков обучали американцы на базе в Германии, стрельбе из орудий — англичане в Британии. Украинские СМИ называли подразделение «самым боеготовым на Украине», однако в боях под Работино в 2023 году, согласно заявлению Маркуса, бригада потеряла 90% личного состава. После переукомлектования поздразделение бросили затыкать дыры под Очеретино, однако и там «самых боеготовых» ждал провал. В апреле 2024 года Forbes выдал разгромную статью об эффективности этого подразделения, ждём нового разгрома бригады уже на Сумщине.

*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории России