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Запад проговорился о страшных потерях ВСУ: главная новость СВО 20 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / GLOBAL LOOK
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Ежемесячные потери украинской армии — убитыми и ранеными — достигли 27 тысяч человек. Премьер-министр Польши Туск назвал эти цифры рекордными, но даже они, как считают эксперты, могут быть заниженными.

О том, что на самом деле стоит за этими признаниями и почему Запад начинает приоткрывать карты, в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

«Европейцы, в том числе и Туск, осведомлены о реальном положении дел. Он хоть и приводит заниженные данные, но они могут быть относительно близки к реальности. Но как только реальные данные будут обнародованы, Зеленского вышвырнут из его офиса», — уверен Иванников.

По его мнению, ложь о потерях давно перестала быть просто элементом пропаганды и превратилась в инструмент личного выживания главы киевского режима. На Украине прекрасно понимают: если общество узнает истинные масштабы трагедии, страну захлестнет волна народного гнева.

«Киевский режим занижает количество пропавших без вести, погибших и инвалидов. Киеву и Зеленскому невыгодно истинные потери озвучивать в СМИ, так как это приведёт к очередному Майдану», — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его словам, сведения о погибших, раненых и пропавших без вести составляют государственную тайну для всех жителей Украины.

Масштаб трагедии подтверждают и европейские политики. Например, премьер-министр Словении Янез Янша ранее в интервью телеканалу Newsmax заявлял, что поля вокруг кладбищ даже на западе Украины заполнены могилами. По его словам, в боевых действиях погибли сотни тысяч солдат ВСУ.

В то же время официальные данные Минобороны РФ и МИД РФ говорят о том, что потери украинской армии исчисляются сотнями тысяч человек за год и превысили миллионные показатели с учетом общих безвозвратных и санитарных потерь.
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