Новости СВО на 20 сентября. На Украину пролился «дождь» из огня и стали

Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на воскресенье, 20 сентября.
- Украину отрезают от поставок европейского оружия
- Удары по «незалежной» не прекращаются ни днем, ни ночью
- ВС РФ прорвали фронт в ДНР и Запорожье – враг отступает
- Продолжается ликвидация «харьковского котла» – им не вырваться
- Страны НАТО боятся России – ракеты и БПЛА сдерживать нечем
Горят мосты
ВС РФ утром 19 сентября нанесли мощнейший удар по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области. По данным координатора украинского подполья Сергея Лебедева, по объекту прилетело не менее пяти корректируемых авиабомб и 15 «Бандеролей».
Важность моста состоит в том, что через него идут поставки на Украину из Румынии западного оружия и техники. Плотность удара говорит о том, что наши военные ведут системную работу по уничтожению вражеской логистики. При этом Украина фактически отрезана от Черного моря и не может получать грузы этим путем.
Наша «Дань»
В течение дня наша армия поразила и ряд других объектов военной и критической инфраструктуры противника. В частности, в Днепропетровске прилетело в торговый центр «Новый континент», который является объектом двойного назначения – в нем хранились грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, удар был нанесен новейшим беспилотником «Дань-Т».
Минобороны РФ отчиталось о поражении в порту Черноморск Одесской области танкера, доставлявшего горюче-смазочные материалы для ВСУ. Также нашими «Геранями» были разнесены две радиолокационные станции в Харьковской области, а в Николаевской области – стартовый командный пункт противника на аэродроме Вознесенск.
У ВСУ горит земля под ногами
В течение минувших суток бойцы российской группировки войск «Центр» освободили в ДНР сразу два населенных пункта – Гулево и Марьевка. Оба они расположены в Добропольском районе. Наши военные охватывают город, за который уже началось сражение, с разных сторон.
Кроме того, в Запорожской области было взято под контроль село Зеленая Диброва. Армия России продолжает наступление.
«Котел» становится все уже
ВС РФ продолжают ликвидацию «котла» на северо-востоке Харьковской области, в который, по информации Минобороны, попали около 1700 украинских боевиков. Военкоры сообщают, что уже как минимум 700 из них уничтожены или ранены.
Военные Telegram-каналы сообщают, что сегодня из окружения попыталась вырваться группа военнослужащих 159-й бригады ВСУ. Но потеряв половину состава, вернулась на исходные позиции.
Сжимается и сам «котел». 19 сентября наши военные освободили внутри него два села – Лошаково и Комиссарово.
Европа отстала
Страны НАТО не смогут отразить ракетную атаку со стороны России в случае расширения конфликта, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Европа отстала от развития современной войны, и не смогла выстроить эффективную систему ПВО, способную противостоять современным БПЛА и ракетам.
«Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противобаллистическая оборона имеют серьезные проблемы, давайте будем откровенны. Украина сталкивается с этим. Вся Европа и НАТО сталкиваются с этим. Если Россия решит применить пару ракет на этой территории, я думаю, это станет серьезной проблемой для многих стран сегодня», – высказался он.