Новости СВО на 20 сентября. На Украину пролился «дождь» из огня и стали

Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на воскресенье, 20 сентября.

Украину отрезают от поставок европейского оружия

европейского оружия Удары по «незалежной» не прекращаются ни днем, ни ночью

ни днем, ни ночью ВС РФ прорвали фронт в ДНР и Запорожье – враг отступает

в ДНР и Запорожье – враг отступает Продолжается ликвидация «харьковского котла» – им не вырваться

– им не вырваться Страны НАТО боятся России – ракеты и БПЛА сдерживать нечем

Горят мосты

ВС РФ утром 19 сентября нанесли мощнейший удар по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области. По данным координатора украинского подполья Сергея Лебедева, по объекту прилетело не менее пяти корректируемых авиабомб и 15 «Бандеролей».

Важность моста состоит в том, что через него идут поставки на Украину из Румынии западного оружия и техники. Плотность удара говорит о том, что наши военные ведут системную работу по уничтожению вражеской логистики. При этом Украина фактически отрезана от Черного моря и не может получать грузы этим путем. КАБы летят без промаха. Украину отрезают от Европы «огненным занавесом» Подробнее

Наша «Дань»

В течение дня наша армия поразила и ряд других объектов военной и критической инфраструктуры противника. В частности, в Днепропетровске прилетело в торговый центр «Новый континент», который является объектом двойного назначения – в нем хранились грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, удар был нанесен новейшим беспилотником «Дань-Т».

Минобороны РФ отчиталось о поражении в порту Черноморск Одесской области танкера, доставлявшего горюче-смазочные материалы для ВСУ. Также нашими «Геранями» были разнесены две радиолокационные станции в Харьковской области, а в Николаевской области – стартовый командный пункт противника на аэродроме Вознесенск.

У ВСУ горит земля под ногами

В течение минувших суток бойцы российской группировки войск «Центр» освободили в ДНР сразу два населенных пункта – Гулево и Марьевка. Оба они расположены в Добропольском районе. Наши военные охватывают город, за который уже началось сражение, с разных сторон.

Кроме того, в Запорожской области было взято под контроль село Зеленая Диброва. Армия России продолжает наступление. «Бюро 1440» — секретная сила. Лондон на своей шкуре испытал русскую ярость Подробнее

«Котел» становится все уже

ВС РФ продолжают ликвидацию «котла» на северо-востоке Харьковской области, в который, по информации Минобороны, попали около 1700 украинских боевиков. Военкоры сообщают, что уже как минимум 700 из них уничтожены или ранены.

Военные Telegram-каналы сообщают, что сегодня из окружения попыталась вырваться группа военнослужащих 159-й бригады ВСУ. Но потеряв половину состава, вернулась на исходные позиции.

Сжимается и сам «котел». 19 сентября наши военные освободили внутри него два села – Лошаково и Комиссарово. Жжем чертей. Генерал раскрыл, как ВС РФ могут разгромить Харьковский котел Подробнее

Европа отстала

Страны НАТО не смогут отразить ракетную атаку со стороны России в случае расширения конфликта, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Европа отстала от развития современной войны, и не смогла выстроить эффективную систему ПВО, способную противостоять современным БПЛА и ракетам.

«Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противобаллистическая оборона имеют серьезные проблемы, давайте будем откровенны. Украина сталкивается с этим. Вся Европа и НАТО сталкиваются с этим. Если Россия решит применить пару ракет на этой территории, я думаю, это станет серьезной проблемой для многих стран сегодня», – высказался он.