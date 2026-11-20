Россия завершила председательство в ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и эстафета перешла к Таджикистану. Одновременно оживились разговоры о бесполезности самой этой организации — дескать, никакой особой помощи в рамках той же СВО Россия от союзников не получила. Да и последний саммит запомнился разве что скандалом с Арменией, которую лишили права голоса.

Зачем нужно сохранять ОДКБ и почему потенциал этой организации выходит далеко за пределы собственно военной сферы объяснил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.

Инструмент выживания

Сегодня стало правилом хорошего тона говорить об изменении миропорядка. Но международная обстановка меняется отнюдь не только в последние несколько лет. Напомню, что в 1991 году закончилась история биполярного миропорядка, а с распадом СССР и глобальная и региональная безопасность трансформировались до неузнаваемости. Пашиняну тонко намекнули. ОДКБ лишил Армению голоса Подробнее

Именно тогда стало ясно: что для выживания в новых условиях недостаточно одного лишь «инструмента цивилизованного развода», каковым стало СНГ (Содружество независимых государств). Новые постсоветские государства, столкнувшиеся с этническими и гражданскими конфликтами и вмешательством внешних игроков ощутили необходимость прагматичного взаимодействия не только для расставания с прошлым, но и для строительства будущего. Так и появился Договор о коллективной безопасности.

Далеко не все, кто его подписал, вошли впоследствии в состав ОДКБ (в 1999 году Договор не продлили Грузия и Азербайджан). Особая история- участие Узбекистана в Организации. Ташкент в 1999 году во многом последовал примеру Тбилиси и Баку, но затем в августе 2006 года, вернулся в ОДКБ. Однако в 2012 году приостановил в ней свое членство.

В этой связи не стоит воспринимать сегодняшние коллизии Армении и Организации, как нечто новое и незнакомое. И тем более впадать на этой основе в тревожное состояние. Повторимся еще раз, изменения в мире происходят постоянно, к ним нужно уметь не только приспосабливаться, но и направлять их ход.

С волками жить

Никто не сказал, что США и их союзники согласятся с утратой своей гегемонии. И они готовы это доказывать ежедневно на Ближнем Востоке и в Арктике, в Закавказье и на Украине. Многополюсный мир еще не наступил, за него еще необходимо побороться. И в прямом, военном смысле, и в политико-дипломатическом, и в формате борьбы за умы и сердца людей. Гарант безопасности в Евразии. Дипломаты и эксперты обсудили роль ОДКБ Подробнее

Наличие множества центров силы не делает миропорядок более простым, стабильным и предсказуемым. Напротив, многие государства, стремясь закрепить за собой привилегированное положение, вступают в противоречия или даже открытые конфликты друг с другом. Мы это наглядно видим на примере индо-пакистанских противоречий или противостояния Ирана с Израилем или монархиями Залива.

Все эти вызовы вместе и каждый по отдельности актуализируют такие сюжеты, как союзничество и интеграция. Опять же стало правилом хорошего тона говорить о кризисе или даже крахе прежних союзов, о нарастании мирового хаоса и о том, что сегодня каждый должен стоять за себя.

Однако ни НАТО, ни Евросоюз никто не распускает. Напротив, появляются новые версии альянсов вроде Мекканской тройки (Турция, Пакистан, Саудовская Аравия) или ОТГ (Организации тюркских государств), где обсуждаются не только проблемы единого алфавита и общей истории, но и возможности военной кооперации.

Вместе с соседями

ОДКБ традиционно воспринимается, прежде всего, как военно-политический союз. Иной раз ее даже именуют «евразийским НАТО». Однако за официальными документами, совместными учениями и заседаниями глав государств стоит гораздо более широкое содержание: исторические связи, человеческие отношения и стремление народов сохранить пространство предсказуемости и безопасности.

ОДКБ — это не только система коллективной обороны. Современные угрозы давно вышли за пределы исключительно военной сферы. Международный терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик, киберугрозы, чрезвычайные ситуации и региональная нестабильность требуют согласованных действий. Ни одно государство, каким бы значительным потенциалом оно ни обладало, не может эффективно противостоять всему спектру подобных вызовов исключительно собственными силами. Не угроза, а союзник. Отношения России и Центральной Азии бурно развиваются Подробнее

Именно поэтому значение ОДКБ определяется не только наличием коллективных сил и механизмов реагирования, но и возможностью постоянного диалога. В результате формируется то, что невозможно закрепить одним международным договором, — профессиональное и человеческое доверие. Совместные учения в этом смысле имеют не только военно-практическое значение. Они создают условия, в которых военнослужащие, спасатели и специалисты разных стран учатся действовать согласованно, понимать друг друга, устанавливать личные контакты. За каждым таким взаимодействием стоят конкретные люди.

Особое место в системе ОДКБ занимает Россия. Для нас это один из инструментов обеспечения безопасности на евразийском пространстве. Но роль Москвы не ограничивается предоставлением военной инфраструктуры или участием в совместной подготовке. Важны не только «железки», но и человеческий потенциал, который может оказаться полезным не только в военной, и в гражданской сфере.

Вся предыдущая история Организации показала, что ее участникам бывает крайне сложно выйти за рамки «своего» региона. Внутри ОКДБ можно условно выделить три направления- центральноазиатское, закавказское и европейское. Но именно Россия объединяет их все, ставя ключевой целью формирование не эксклюзивной безопасности с опорой на внешние балансиры, а инклюзивную модель, в которую вовлечены сами евразийские государства. В этом принципиальное отличие подходов ОДКБ от НАТО, если угодно, это — разные философии безопасности.