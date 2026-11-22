Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп побеседовали сразу после трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне, сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин, опубликовав соответствующие кадры.

«Путин и Трамп. Сразу после исторического саммита», - сказал он на видео в своем канале в мессенджере «Макс».

На видео лидеры США и РФ разговаривают, активно жестикулируя, в зале, где прошла их встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Рядом с Путиным и Трампом стоят их переводчики.

Ранее Трамп поделился в соцсети Truth Social подборкой фотографий с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США, подписав ее: «Великие державы 1945, 2026».

Напомним, 19 ноября в Шэньчжэне состоялась первая в истории совместная встреча лидеров России, Китая и США.