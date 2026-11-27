Атакой на Ленинградскую область режим Зеленского в очередной раз показал, что приоритетом его прозападной политики является война, а разговоры о перемирии необходимы лишь для «передышки», накоплению с помощью Запада сил, и начала новой фазы конфликта с Россией. Чтобы этого не произошло, а украинский военный потенциал был сведён к нулю ВС РФ наносят системные удары возмездия по целям на Украине, которые тем или иным боком связаны с ВСУ и силовыми структурами киевского режима. Сегодняшний ночной удар по украинской «военке» был безжалостно точен. Его первые итоги уже озвучены представителями военного ведомства России, а украинские соцсети воют от ужаса, описывая пожары и взрывы на объектах ВСУ по всей Украине.

ВС РФ прошлись по «военке» Украины огнём и мечом

До того, как начать разбор прилётов по военным объектам на территории Украины, а их было очень много, следует заметить, что в этот раз удара наносились исключительно беспилотниками. В воздушных атаках были задействованы как новейшие реактивные, так и «старенькие» поршневые «Герани». Причём последние получили усиленную боевую часть в несколько сот килограмм ВВ (прим. – взрывчатого вещества) и разносили вдребезги военные объекты в ближней прифронтовой зоне. Сводка СВО, 27 ноября. Ночная атака. Заявление Зеленского поразило Украину Подробнее

Согласно данных сводок Минобороны РФ только за минувшую ночь киевский режим лишился двух военных заводов в Хмельницкой и оккупированной Украиной Запорожской области, логистического центра в Белой Церкви Киевской области и ПС 330 кВ в Кривом Роге и Житомире. Кроме того, в Днепропетровской области сожжено четыре мощных локомотива, а в Чёрном море, юго-западнее Одессы, поражено грузовое судно «чёрного флота НАТО». Сухогруз пытался нарушить морскую блокаду и прорваться в один из украинских портов, чтобы выгрузить там вооружение и боеприпасы для ВСУ, но не дошёл. Был атакован российскими БПЛА, загорелся, лишился хода и передал в эфир сигнал SOS.

«Заводы «Мпка-Украина» в Запорожье и «Термопласт» в Летичеве Хмельницкой области являются поставщиками продукции для ВСУ. Сейчас они не выпускают продукцию гражданского назначения, а значит являются законными военными целями для ударов, - пояснил военный эксперт Александр Ивановский. – Стоит отметить, что любое предприятие, сотрудничающее с украинской армией, считается военной целью и подлежит уничтожению». Всё горит, но вопросы есть. Что стоит за ударами по военным заводам в Киеве Подробнее

Энергетику разносим в хлам

Сегодня ударами беспилотников «Герань» уничтожена очередная электроподстанция большой мощности ПС 330кВ в Кривом Роге. Такие ПС работают на энергоёмкие производства, которые задействованы в линейке производства вооружения для ВСУ. Помимо Кривого Рога удары по энергетике нанесены в Житомире и Запорожье. Эксперты сообщают о взрывах в районе машинных отделений гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Буквально накануне по ней уже наносились удары, но тогда атака шла по мостовому переходу, соединяющему дамбу и правый берег Запорожья.

Стоит отметить, что география ночных ударов возмездия была довольно широкой. Как минимум, можно говорить о 12 областях Украины, в которых фиксировались прилёты по объектам ВСУ, энергетики, складской и транспортной логистики.