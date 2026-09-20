Новости СВО, 21 сентября. У Зеленского кончились деньги на выплаты боевикам

​Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на понедельник, 21 сентября.

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У киевского режима кончились деньги на выплаты контрактникам ВСУ, пожаловался в украинском телевизионном эфире нардеп Верховной рады Фёдор Вениславский. С его слов, предыдущий министр обороны, то есть, Михаил Фёдоров, озвучивал финансовые условия, выполнить которые государство просто не могло. В итоге обещанные надбавки не выплачиваются, а запуск так называемых «мотивационных контрактов», предусматривающих крупные выплаты, откладывается на неизвестный срок. В украинском сегменте социальных сетей зубоскалят, что на выплаты нардепам и прочим чиновникам деньги в Киеве есть.

Сводка СВО за 20 сентября. Советник Зеленского предрёк катастрофу ВСУ Подробнее

Советник Зеленского заговорил о крахе ВСУ

Советник потерявшего легитимность лидера киевского режима Сергей «Флеш» Бескрёстнов бьёт тревогу из-за российских спутников «Рассвет». С его слов, запуск спутниковой группировки создаст для ВСУ настоящую катастрофу, так как точность российских ракетных и беспилотных ударов кардинально повысится, а Киев с этим ничего не сможет сделать.

Точный удар по дроноделам

Воскресным ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по важнейшему предприятию украинского ВПК — заводу «Радионикс» в Киеве, где делались системы наведения для украинских ракет и дальнобойных БПЛА компании FirePoint. Второй меткий удар пришёлся на склад этого производителя оружия в Киевской области. Согласно сообщению российского военного ведомства, там хранились стартовые ускорители для дронов.

Смерть украинской металлургии

Британское издание The Financial Times констатировало смерть украинской металлургии. На сегодняшний день из строя вышли три сталелитейных завода, до недавнего времени обеспечивавшие 90% производства украинской стали. Британцы причитают, что теперь украинский бюджет не досчитается серьёзной суммы, а, значит, раскошелиться придётся европейцам.

Ликвидирован матёрый нацик

Стало известно о смерти матёрого украинского нациста, воевавшего с российской армией ещё в ходе Первой Чеченской. Николай Карпюк подался под знамёна УНА-УНСО* ещё в самом начале девяностых. До 2014 он успел повоевать в Приднестровье, Абхазии и на Северном Кавказе. На так называемую АТО в Донбассе не попал: российские силовики «приняли» его на границе в марте 2014 года. Два года спустя его осудили на 22,5 года заключения. Увы, всё не отсидел: в 2019 обменяли. После начала специальной военной операции Карпюк объявил, что уходит добровольцем в ВСУ, но на фронте не показывался: возраст. Тем не менее, 19 сентября боевика ликвидировали при неназванных обстоятельствах. Украинские националисты заходятся в рыданиях.

Николай Карпюк. Кадр из видео

Террор в Энергодаре

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказал ТАСС, что ВСУ развязали в Энергодаре войну с гражданским населением. Яшина отметила, что последние дни населённый пункт постоянно переживает атаки по жилой застройке, системе водоснабжения, магазинам. «Под огнем оказываются не военные объекты, а жилые дома, магазины, очистные сооружения, детская школа искусств, городская инфраструктура», — цитирует агентство Яшину. С её слов, 17 сентября Энергодар чудом избежал экологической катастрофы. Враг ударил по очистным сооружениям возле ёмкостей с хлором. Избежать утечки ядовитого вещества помогла слаженная работа пожарных.