У вэсэушников станет меньше дальнобойных ракет. ВС РФ ударили по важнейшему предприятию киевского режима, производящему оружие для ударов вглубь России.

Мощный удар по производителю оружия

Согласно пресс-релизу ВСУ, украинское ПВО лихо отразило российскую атаку, сбив практически всё, что летело. Ролики из украинского сегмента социальных сетей показывают совсем другую картину: небо над Киевом закрыто столбами дыма. Согласно сообщению российского ведомства, это горит завод «Радионикс» — важнейшая часть украинского ВПК.

Изначально на нём разрабатывали и производили оптико-электронные прицельные системы и РЛС для боевых самолётов. После старта так называемой АТО в 2014 году предприятие освоило производства зенитных и противокорабельных ракет. После начала СВО ассортимент «Радионикс» расширился ещё сильнее. Там начали собирать системы управления для ракет FP-7 (дальность до 200 километров), FP-9 (заявленная дальность до 855 километров) и «Фламинго» (заявленная дальность до 3000 километров). Именно последними минувшей ночью киевский режим пытался ударить по Подмосковью, фотографии обломков сбитой украинской «баллистики» расходятся по telegram-каналам. Сбиты 1600 БПЛА: сводка о массированной атаке на Москву 19-20 сентября Подробнее

Второй пожар, связанный с компанией FirePoint разгорелся в 11 километрах от украинской столицы. В Боярках Фастовского района взлетел на воздух склад, где хранились комплектующие и стартовые ускорили для дальнобойных дронов. Месяц назад предыдущий удар ВС РФ по складу FirePoint в селе Милая Бучанского района вызвал на Украине большой скандал. Противник устроил хранилище ракет в центре населённого пункта. Прямое попадание вызвало повторную детонацию, разрушившую и повредившую более трёх сотен строений, эвакуировать из села пришлось более 400 жителей. Зеленский топал ногами, приказывая наказать виновных, и в очередной раз заявлял, что про военные склады в городах ему ничего не известно. И вот новый прилёт по складу всё той же компании и снова в городской черте. Зеленский пока молчит. Два часа ярости. Киев разнесли в хлам: из бункера Зеленского нет ни звука Подробнее

Продолжаются и мощные удары по логистике врага. Под Одессой наши дроноводы сровняли с землёй склад «Новой почты». Эту сеть Киев давно использует для хранения боеприпасов и оружия: филиалы связанные автомобильными и железными дорогами, есть в каждом городе. Представители киевского режима в таких случаях кричат об ударах по гражданским объектам, но фотографии с мест показывают много интересного. В пожарищах на «гражданских объектов» можно заметить запчасти для БПЛА, военную экипировку и прочие интересные вещи. Гремело и в порту Одессы: метким ударом беспилотника был поражён сухогруз, который ВСУ использовали для доставки военных грузов из Румынии. Ещё одно судно — танкер — был отправлен на дно двумя дронами «Герань-4 сикер» в порту Черноморска. В Винницкой области атакован неназванный железнодорожный объект, из-за чего начались многочасовые задержки. Судя по фотографиям, расходящимся в соцсетях, горит локомотивное депо, задние полностью разрушено. КАБы летят без промаха. Украину отрезают от Европы «огненным занавесом» Подробнее

Наконец, «высокоточное оружие воздушного базирования», как в министерстве обороны называют ракеты, ударили по дата-центру «Би-Мобаил», который киевский режим использовал для хранения, обработки и передачи разведданных. Потеря этих цифровых мощностей больно ударит по ВСУ. На замену понадобятся и серьёзные суммы, и время.