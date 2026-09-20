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Лишаем ВСУ ракет. Удары возмездия накрыли важнейшее предприятие ВПК Украины

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
ВС РФ ударили по важнейшему предприятию киевского режима, производящему оружие для ударов вглубь России.
ВС РФ ударили по важнейшему предприятию киевского режима, производящему оружие для ударов вглубь России. кадр видео

У вэсэушников станет меньше дальнобойных ракет. ВС РФ ударили по важнейшему предприятию киевского режима, производящему оружие для ударов вглубь России.

Мощный удар по производителю оружия

Согласно пресс-релизу ВСУ, украинское ПВО лихо отразило российскую атаку, сбив практически всё, что летело. Ролики из украинского сегмента социальных сетей показывают совсем другую картину: небо над Киевом закрыто столбами дыма. Согласно сообщению российского ведомства, это горит завод «Радионикс» — важнейшая часть украинского ВПК.

Изначально на нём разрабатывали и производили оптико-электронные прицельные системы и РЛС для боевых самолётов. После старта так называемой АТО в 2014 году предприятие освоило производства зенитных и противокорабельных ракет. После начала СВО ассортимент «Радионикс» расширился ещё сильнее. Там начали собирать системы управления для ракет FP-7 (дальность до 200 километров), FP-9 (заявленная дальность до 855 километров) и «Фламинго» (заявленная дальность до 3000 километров). Именно последними минувшей ночью киевский режим пытался ударить по Подмосковью, фотографии обломков сбитой украинской «баллистики» расходятся по telegram-каналам.

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Второй пожар, связанный с компанией FirePoint разгорелся в 11 километрах от украинской столицы. В Боярках Фастовского района взлетел на воздух склад, где хранились комплектующие и стартовые ускорили для дальнобойных дронов. Месяц назад предыдущий удар ВС РФ по складу FirePoint в селе Милая Бучанского района вызвал на Украине большой скандал. Противник устроил хранилище ракет в центре населённого пункта. Прямое попадание вызвало повторную детонацию, разрушившую и повредившую более трёх сотен строений, эвакуировать из села пришлось более 400 жителей. Зеленский топал ногами, приказывая наказать виновных, и в очередной раз заявлял, что про военные склады в городах ему ничего не известно. И вот новый прилёт по складу всё той же компании и снова в городской черте. Зеленский пока молчит.

В эту же ночь полетело по Киеву так, что всем чертям тошно стало.
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Продолжаются и мощные удары по логистике врага. Под Одессой наши дроноводы сровняли с землёй склад «Новой почты». Эту сеть Киев давно использует для хранения боеприпасов и оружия: филиалы связанные автомобильными и железными дорогами, есть в каждом городе. Представители киевского режима в таких случаях кричат об ударах по гражданским объектам, но фотографии с мест показывают много интересного. В пожарищах на «гражданских объектов» можно заметить запчасти для БПЛА, военную экипировку и прочие интересные вещи. Гремело и в порту Одессы: метким ударом беспилотника был поражён сухогруз, который ВСУ использовали для доставки военных грузов из Румынии. Ещё одно судно — танкер — был отправлен на дно двумя дронами «Герань-4 сикер» в порту Черноморска. В Винницкой области атакован неназванный железнодорожный объект, из-за чего начались многочасовые задержки. Судя по фотографиям, расходящимся в соцсетях, горит локомотивное депо, задние полностью разрушено.

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Наконец, «высокоточное оружие воздушного базирования», как в министерстве обороны называют ракеты, ударили по дата-центру «Би-Мобаил», который киевский режим использовал для хранения, обработки и передачи разведданных. Потеря этих цифровых мощностей больно ударит по ВСУ. На замену понадобятся и серьёзные суммы, и время.
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