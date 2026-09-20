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Минобороны: ВСУ попытались атаковать территорию РФ ракетами «Фламинго»

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

ВСУ пытались сорвать выборы в Государственную Думу, атаковав территории России крылатыми ракетами «Фламинго». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу <...> киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории РФ с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго"», — гласит сообщение военного ведомства.

Уточняется, что за прошедшие сутки над российскими регионами были сбиты 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет. Одна из запущенных ракет отклонилась от курса и упала в безлюдной местности, добавили в Минобороны.

Как заявили в МО, ответом на атаки ВСУ будут усиленные удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.
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