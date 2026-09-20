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В зоне СВО ликвидировали сооснователя УНА-УНСО Карпюка

Кадр youtube.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В зоне специальной военной операции ликвидирован сооснователь УНА-УНСО* Николай Карпюк. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Карпюк был задержан 17 марта 2014 года после пересечения российско-украинской границы. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил его к 22,5 года лишения свободы. По версии российского следствия, Карпюк участвовал в боевых действиях против российских федеральных сил в Чечне в 1994–1995 годах. 

В сентябре 2019 года Карпюк был освобожден и передан Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Ранее в зоне СВО был уничтожен служивший в спецподразделении СБУ Роман Бабий. По данным издания, его позиция в Краматорском районе ДНР попала под удар корректируемой авиабомбы.

* УНА-УНСО признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России решением Верховного суда РФ. 
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ОбществоАрмияУНА-УНСОнационалистыНиколай Карпюкпотери ВСУСВОЮрий КотенокУкраина
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