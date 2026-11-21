Отстранение Владимира Зеленского от власти до конца года из-за дела «Карфаген» о деятельности ОПГ «Химпром» на Украине невозможно, поскольку для этого необходимо провести выборы, да и Запад не желает отставки главы киевского режима, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Ранее фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле Егор Буркин заявил, что обнародованные «пленки» НАБУ отражают лишь пять процентов коррупционных схем на Украине. Он также не отрицал факт сотрудничества криминала с правоохранителями и центральной властью. В рамках расследования, в частности, был арестован генерал СБУ Дука. Правда, в СИЗО он провел лишь неделю. За генерала внесли залог в 1,4 миллиона долларов.

«Чтобы отстранить Зеленского, нужно соблюсти минимальные правила, Запад это любит. Что значит отстранить? Провести выборы. Но выборы провести невозможно. Да и не хочет Запад этого», — сказал Олейник.

Собеседник издания акцентировал, что даже при добровольном сложении полномочий, скажем, по состоянию здоровья, возникают юридические сложности.

«По Конституции Украины Зеленский должен лично прочитать заявление об отставке в парламенте. Но я даже не представляю, как он выйдет оттуда. Сразу появятся возгласы типа "Ты шо, нас бросил?". Там же все повязаны. Поэтому я не вижу здесь вариантов, кроме одного: что-то прилетит случайно туда, куда приедет Зеленский. А так Запад будет держать его до последнего», — уверен Олейник.

По словам эксперта, Зеленский сам не стремится покидать свой пост, поскольку власть стала для него формой безопасности и источником дохода, а также возможностью играть роль на западной сцене.

«Власть для него — это форма безопасности и источник больших денег. И он же артист, ему нравится играть свою роль. К тому же Зеленскому присуща гордыня. Я посчитал: с 2022 года 40% времени он находится дома и 60% — за рубежом. На Украине ему никто не аплодирует, в родной город Кривой Рог он ехать не хочет. А на Западе его встречают с шиком, король обнимает. Зеленский хочет славы, поэтому зарубежные гастроли у него в приоритете. И Запад поощряет его политику, немножко приструнивая иногда, чтобы воровал меньше, поэтому он будет пакостить дальше», — сказал Олейник.

Ранее Олейник заявил, что дело «Карфаген», связанное с деятельность ОПГ «Химпром» на Украине, является не борьбой с коррупцией, а инструментом давления западных кураторов на Владимира Зеленского.