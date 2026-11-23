Неисправности в оборудовании, которые спровоцировали массовые задержки и отмены авиарейсов в США, успешно устранены, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление американской авиакомпании Delta Air Lines.

В организации уточнили, что речь идёт о системе учёта веса и балансировки самолётов. Подчёркивается, что сейчас оборудование вернули к работе в штатном режиме.

Напомним, масштабный сбой в системе управления воздушным движением в США произошёл 13 ноября. Его назвали крупнейшим в стране за последние 35 лет. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной сбоя могло стать устаревшее и неисправное оборудование.

16 ноября телеканал CNN сообщил, что Федеральное бюро расследований изъяло для проверки часть техники, из-за неполадок в которой произошли задержки и отмены авиарейсов.