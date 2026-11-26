Северная Корея добилась новых рекордных результатов в производстве ядерного оружия. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, подчеркнув необходимость подготовить тактические ядерные вооружения к возможному использованию в боевых действиях, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

25 ноября Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия. Там ему представили сводный отчет о работе учреждения за 2026 год. Глава государства также ознакомился с назначением и техническими характеристиками различных модернизированных боевых изделий.

По словам северокорейского лидера, достигнутые в последнее время рекордные показатели в изготовлении ядерного оружия стали значимым результатом реализации долгосрочных планов государственной политики в сфере ядерных сил.

В ЦТАК привели заявление Ким Чен Ына о том, что руководство Трудовой партии Кореи положительно оценивает последовательное наращивание производственных мощностей для выпуска ядерных материалов. Эти меры, как отмечается, соответствуют перспективным задачам по укреплению и техническому совершенствованию ядерного потенциала страны.

Лидер КНДР также указал, что технологические достижения ученых уже влияют на качественные и количественные характеристики ядерного арсенала.

Ранее он также заявил, что Северная Корея не намерена добиваться мирового господства или расширять свое влияние за счет других государств.