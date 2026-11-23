Северная Корея не намерена добиваться мирового господства или расширять свое влияние за счет других государств. При этом Пхеньян готов укреплять дружественные отношения со странами, которые признают и уважают его суверенитет. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии вручения верительных грамот послами десяти государств, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам северокорейского руководителя, внешняя политика республики основывается на принципах мира, развития и процветания. Он подчеркнул, что применение силы и политическое давление не относятся к приоритетным инструментам взаимодействия Пхеньяна с другими странами.

Ким Чен Ын также выразил готовность развивать сотрудничество со всеми государствами, придерживающимися принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды.

Вместе с тем он отметил, что в условиях нестабильной международной обстановки защита государственного суверенитета, национальной безопасности и права на самостоятельное развитие остается одной из главных задач северокорейского правительства.

Ранее лидер КНДР проинспектировал базу ВМС, которая строится вблизи границы Южной Кореи.