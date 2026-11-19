Самый высокий небоскреб столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда PIF Tower поврежден на фоне ракетной атаки, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Самый высокий небоскреб Эр-Рияда, где расположена штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии, подвергся удару в четверг (19 ноября — прим. ред.) со стороны хуситов», — говорится в материале.

По данным агентства, повреждено остекление на семи-восьми этажах здания. При этом металлические элементы фасада деформировались. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что хуситы заявили об ударе по финансовому центру в Эр-Рияде, где расположен офис нефтяной компании Saudi Aramco.