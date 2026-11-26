Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, назвал «тайным злом» практику использования соцсетей администрацией бывшего президента США Джо Байдена для воздействия на другие государства.

Поводом для заявления стала переписка, которую во вторник обнародовало Агентство США по международному развитию (USAID). В ней зафиксированы контакты сотрудников Национального совета безопасности США и USAID с представителями YouTube.

«Тема письма „Синхронизация YouTube и Совета национальной безопасности по России“ указывает на использование администрацией Байдена... социальных сетей и медиаплатформ в качестве оружия для вмешательства в дела других стран и осуществления цензуры... Тайное зло», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в соцсети Х*.

Ранее Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, назвал Дмитриева невероятным другом и убежденным сторонником мира.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.