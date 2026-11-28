Власти Германии обеспокоены возможностью распространения украинского конфликта на Балтику и призывают Киев к сдержанности, передает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, расширение зоны конфликта на Балтику несет непредсказуемый риск эскалации. Как отмечается, в Берлине давно опасаются подобного развития событий, а министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил украинского коллегу Евгения Хмару о том, что активизация атак Киева на Балтике способна затруднить дальнейшую помощь Украине.

Кроме того, власти ФРГ допускают, что в случае действий ВСУ в балтийском регионе Москва может дать жесткий ответ и обвинить НАТО в содействии этим ударам. Помимо вопросов безопасности, правительство ФРГ опасается негативных экономических последствий по аналогии с кризисом в Ормузском проливе, что грозит существенным ростом расходов на морские перевозки.

В субботу в Финском заливе в трех морских милях от российской границы подвергся удару следовавший в Калининград российский сухогруз Sparta II. В Минобороны Финляндии допустили причастность Украины к этой атаке. Экипаж судна сумел вернуться в Санкт-Петербург, сам сухогруз остался на плаву и также прибыл в порт города.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва фиксирует тенденцию к росту террористической активности на Балтике и считает ее крайне опасной. Он также выразил надежду, что государства региона воспользуются своим влиянием на Киев, чтобы предостеречь его от подобных действий.