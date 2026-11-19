Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС.

«Благодарю за невероятно теплый прием», — заявил Трамп председателю КНР.

19 ноября лидеры США и КНР вместе с президентом России Владимиром Путиным выступили на пленарном заседании форума.

В ходе выступления Путин назвал АТЭС крупнейшим экономическим объединением Азиатско-Тихоокеанского региона. По прогнозам, совокупный экономический рост стран — участниц форума в 2026 году составит 4,8%.

Российский президент также сообщил, что товарооборот России со странами АТР за восемь месяцев 2026 года увеличился почти на треть. За последние десять лет торговля с государствами АСЕАН выросла почти на 60%.

Путин заявил, что Россия является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона и вносит вклад в его экономическое развитие. Кроме того, Москва продвигает инициативу создания Большого евразийского партнерства, направленную на формирование единого экономического пространства на континенте.

Ранее Си Цзиньпин сравнил перспективы сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона с полетом мифической птицы Пэн.