Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом поприветствовал рукопожатием госсекретаря США Марко Рубио и министра финансов страны Скотта Бессента.

Как следует из трансляции встречи, президент РФ перед началом переговоров пожал руки Рубио и Бессенту.

Путин и Трамп в четверг провели двустороннюю встречу в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Напомним, Путин в начале переговоров поблагодарил Трампа на английском. Глава Белого дома назвал российского лидера своим другом.

Также сообщалось, что встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС длилась почти 50 минут.