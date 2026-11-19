Президент США Дональд Трамп перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным поприветствовал пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова и похвалил его работу.

Войдя в зал, американский президент обратил внимание на Пескова, похлопал его по руке и сказал: «Вы отлично справляетесь со своей работой».

Добавим, продолжительность состоявшейся в рамках саммита АТЕС в КНР встречи российского президента и главы Белого дома составила около 50 минут. Встреча лидеров двух стран состоялась в Центре международных обменов в Шэньчжэне при участии главы российского МИД Сергея Лаврова, министра финансов РФ Антона Силуанова, помощника президента Юрия Ушакова и гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

С американской стороны на встрече присутствовали глава Госдепа Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.