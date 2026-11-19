Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о встрече лидеров РФ и США.

«Хорошая была встреча. Обсуждали вопросы подготовки к трехстороннему саммиту», — сообщил представитель Кремля.

Также Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили некоторые вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также тему урегулирования украинского конфликта.

«Особо важных заявлений ни одна сторона не делала», — отметил Ушаков.

Он добавил, что встреча Путина с Трампом продолжалась порядка 40 минут.

Ранее в Сети появились кадры, на которых лидеры России и США обмениваются рукопожатиями перед личной беседой. Заходя в переговорную комнату, Трамп назвал Путина своим другом и сказал, что рад его видеть.