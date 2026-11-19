Президент США Дональд Трамп выразил ожидание предстоящих трехсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский президент сообщил во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Трамп охарактеризовал планируемую встречу как историческую и подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности провести переговоры с руководителями России и Китая.

По словам главы Белого дома, встреча трех лидеров должна состояться позднее 19 ноября. Ожидается, что она пройдет в рамках мероприятий саммита АТЭС.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС, где заявил, что развитие партнерства с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона остается стратегическим направлением российской политики.