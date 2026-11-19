Участие президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне демонстрирует неудачу Запада, пытающегося изолировать Москву. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценке издания, российский лидер дал «мощный отпор» усилиям по международной изоляции РФ. Автор статьи обращает внимание, что во время совместного фотографирования участников саммита Путин и президент США Дональд Трамп заняли центральные места рядом с председателем КНР Си Цзиньпином.

Bloomberg также напоминает, что 19 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин планируют провести трехстороннюю встречу на полях саммита. Агентство рассматривает это как свидетельство сохранения дипломатического статуса России на международной арене.

Американский лидер ранее назвал предстоящую встречу с главами РФ и Китая исторической.