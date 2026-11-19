Первый день саммита АТЭС в Шэньчжэне завершился торжественным банкетом, перед которым президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пожали друг другу руки.

Издание South China Morning Post опубликовало меню ужина с участием лидеров Китая, России и США. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в чем особенность каждого блюда.

Согласно информации издания, участникам банкета предложили морского окуня, приготовленного на пару с соевым соусом, говяжьи стейки с грибами, сморчками, мини пак-чоем (китайской листовой капустой) и каштанами.

В меню также вошли кантонские димсамы — пельмени из рисового теста с различными начинками, и суп из красной фасоли с семенами лотоса. На десерт гостям подали пирожные, мороженое и свежие фрукты.

Помимо традиционного чая, из напитков гостям предложили красное и белое вино местного производства, а также ледяное вино из личи, произведённое в провинции Гуандун. Для его создания тропические плоды личи собирают, замораживают, а затем отправляют под пресс.

«То, чем угощали гостей, это вполне традиционная южная китайская кухня, в том числе и белокочанная капуста, которую обычно произносят на южно-китайский манер пак-чой. Она считается очень полезной, ее готовят в пароварке обычно, заправляют различными соусами, поэтому у нее постоянно переменчивый вкус. Димсамы, то есть небольшие пельмени, обычно с креветками, говядиной, свининой, капустой, готовят на пару, то есть они не варятся, а именно подогреваются паром. Это традиционные шанхайские и южно-китайские блюда, причем в Шэньчжэне, судя по всему, подают именно южно-китайские димсамы, где очень много различных морских существ», - пояснил эксперт.

Маслов отметил, что и суп из красной фасоли с семенами лотоса является блюдом традиционной южно-китайской кухни.

«Считается, что этот суп оживляет сознание, способствует улучшению цвета кожи и обладает очень характерным, непередаваемым вкусом», - добавил специалист.

Ранее протоколист объяснила необычный жест Путина при встрече с Трампом.