Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал российскому лидеру Владимиру Путину свой позитивный настрой во время встречи перед началом официальных мероприятий международного экономического форума в Китае.

Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова в эксклюзивной беседе с aif.ru оценила ответный жест Путина.

Напомним, в ходе встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне Трамп поинтересовался состоянием дел у российского лидера Владимира Путина. Глава РФ в ответ продемонстрировал жест одобрения, подняв большой палец вверх.

«Вопрос “Как дела?” – довольно дежурный, но порой очень важный. Он помогает избежать неловкой паузы и установить нейтральный или позитивный первый контакт. Жест “большой палец вверх” в российской и западной культурах традиционно означает одобрение. В данном контексте он считывается как неформальный, лёгкий и позитивный ответ», - пояснила специалист.

Протоколист добавила, что подобный обмен любезностями говорит о том, что между сторонами нет какого-либо напряжения.

«При этом на мероприятиях такого уровня даже интонация дежурного приветствия может иметь определённый подтекст. Вряд ли этот обмен базовыми любезностями можно трактовать как однозначную готовность к диалогу, но всё же очевидно, что излишнего напряжения и конфронтации между сторонами нет. По крайней мере, на личном уровне», - подчеркнула Татьяна Баранова.

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