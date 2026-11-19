Первый день саммита АТЭС в Шэньчжэне, 18 ноября, завершился торжественным банкетом. Издание South China Morning Post опубликовало меню ужина с участием лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем уникально это меню.

Согласно информации издания, участникам банкета предложили морского окуня, приготовленного на пару с соевым соусом, говяжьи стейки с грибами, сморчками, мини пак-чоем и каштанами. В меню также вошли кантонские димсамы и суп из красной фасоли с семенами лотоса. На десерт гостям подали пирожные, мороженое и свежие фрукты.

Хозяин саммита Си Цзиньпин придал особое значение символике банкетного меню. Поскольку Шэньчжэнь также известен как Пэнчэн - «город мифической птицы Пэн», способной одним взмахом крыльев преодолеть огромное расстояние, ингредиенты холодных закусок были сервированы в виде этого гигантского существа.

Во время банкета китайский лидер произнес тост, начав его с поэтического образа: «Сегодня вечером побережье Южно-Китайского моря сияет огнями, а Шэньчжэнь купается в ярких красках осени». Си Цзиньпин напомнил гостям, что город прошел путь от небольшой рыбацкой деревушки до передового мегаполиса инноваций.

«Интересно, что все блюда подобраны таким образом, что они подходят для европейского вкуса. То есть нет, например, очень сладких, очень солёных или очень острых блюд, чем иногда отличается китайская кухня. Поэтому здесь всё подбиралось с очень большой тактичностью по отношению к гостям», - подчеркнул Алексей Маслов.

Ранее протоколист объяснила необычный жест Путина при встрече с Трампом.