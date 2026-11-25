Президент России Владимир Путин проведет в Грановитой палате Кремля торжественный государственный прием по случаю визита султана Бруней-Даруссалама Хассанала Болкиаха. О графике кремлевской части программы в среду, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Протокол встречи включает официальную церемонию приветствия, представление национальных делегаций, а также двусторонние консультации лидеров сначала в узком, а затем в расширенном форматах.

Как уточнил представитель Кремля, по завершении переговоров Владимир Путин и Хассанал Болкиах выступят с заявлениями для прессы и примут совместную декларацию.

«Президент России в честь высокого гостя даст государственный прием в Грановитой палате в Кремле», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Султан Брунея прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 24 ноября, в аэропорту его встречал глава Минобрнауки Валерий Фальков. В центре повестки двустороннего саммита находятся укрепление политических контактов, расширение торгово-экономических связей, а также кооперация в сферах образования и культуры.

Нынешний визит приурочен к 35-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Бандар-Сери-Бегаваном, которое страны отмечают в 2026 году.