Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и Владимир Зеленский оскорбили венгров своим поведением во время встречи в Закарпатье. С такой критикой выступил лидер венгерской Христианско-демократической народной партии Бенце Ретвари, опубликовавший комментарий в Facebook*.

В понедельник Мадьяр посетил мемориальный комплекс «Холм Славы», расположенный на территории кладбища «Кальвария» в Ужгороде. После этого венгерский премьер вместе с Зеленским отправился играть в волейбол с учениками лицея имени Лайоша Кошута в Берегово.

Ретвари заявил, что ожидал от встречи двух политиков другого поведения. По его мнению, переход от посещения кладбища к спортивной игре выглядит неуместно на фоне продолжающегося конфликта.

«То, что после посещения кладбища они идут в зал для игры в волейбол, подрывает серьезность военного положения и искренность сочувствия», — написал политик.

Отдельно Ретвари обратил внимание на то, что участники встречи заранее подготовили спортивную обувь. Он усомнился в спонтанности этой детали и предположил, что вся сцена была запланирована заранее.

По словам политика, сначала Мадьяр и Зеленский предстали на фоне мемориала, посвященного человеческим трагедиям, а затем перешли к непринужденной игре с учащимися. Такое поведение на фоне военных событий Ретвари назвал легкомысленным, безвкусным и кощунственным.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.