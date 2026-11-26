Выборы президента Сербии пройдут 27 декабря — соответствующий документ подписал председатель Скупщины (парламента) и исполняющий обязанности главы государства Александр Чупич.

Напомним, бывший президент страны Александр Вучич 27 сентября подал в отставку. Согласно сербской конституции, выборы нового лидера страны должны состояться до 27 декабря.

Эксперты ожидают, что от победившего на парламентских выборах «Студенческого списка» в выборах будет участвовать один из основателей движения — академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского госуниверситета, доктор Радомир Саичич.

Будет ли выдвигать кандидата Сербская прогрессивная партия, пока неизвестно. Вучич говорил, что считает это бессмысленным, но решение будет принято на партийном съезде 13 декабря.