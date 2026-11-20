Сроки возможного визита в Москву представителей Евросоюза, приглашенных для обсуждения украинского урегулирования, пока не определены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет точных сроков», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, известно ли, когда европейские представители могут приехать в российскую столицу.

Ранее Россия пригласила представителей ЕС в Москву, чтобы выяснить их позицию и понять перспективы продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб также сообщил, что американский президент Дональд Трамп призвал Европу напрямую связаться с лидером России Владимиром Путиным.